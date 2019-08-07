الآثار: ترميم 75% من المعبد اليهودي بالإسكندرية والانتهاء من المشروع خلال 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلنت وزارة الآثار انتهاء 75% من أعمال ترميم مشروع المعبد اليهودي "إلياهو هانبي" الأثري بالإسكندرية، على أن يتم الانتهاء كليا من الترميم خلال 3 أشهر، وذلك ضمن 8 مشروعات ترميم أثرية تعمل الدولة على تنفيذها منذ 2017.

جاء ذلك خلال جولة أجراها الدكتور خالد العناني وزير الآثار مساء الثلاثاء، لتفقد آخر أعمال الترميم في عدد من المشروعات الأثرية، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، والعميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، ومحمد متولي مدير عام قطاع آثار الإسكندرية.

تضمنت الجولة الوزارية تفقد مبنى المعبد اليهودي بالكامل ومتابعة جميع أعمال الترميم الدقيق والمعماري، والورش الفنية لأعمال ترميم العناصر المعمارية بالمبنى الأثري، الذي بلغت تكلفة ترميه 67 مليون جنيه.

وتعد أعمال تطوير وترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية إحدى مشروعات ترميم 8 مواقع أثرية من تضم المتحف اليوناني الروماني ومتحف الحضارة، وقصر محمد علي بشبرا، وهضبة الأهرامات، وقصر الكسان بأسيوط، وقصر البارون، وذلك وفقا لبروتوكول تعاون موقع بين وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في أبريل 2017.