قبل افتتاحه في 2020 .. وزير الآثار يتفقد مشروع ترميم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

تفقد وزير الآثار، في زيارة مساء اليوم الثلاثاء للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، لمتابعة آخر مستجدات أعمال مشروع الترميم بالمتحف والتي من المقرر الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، قبل افتتاحه رسميا في 2020.

وشهدت الجولة التي شارك فيها كل الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الاسكندرية، العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، ومحمد متولي مدير عام قطاع آثار الإسكندرية، تفقد قاعات المتحف المختلفة لمتابعة تطورات الأعمال بها، بالإضافة إلى تفقد مسار الزيارة المخطط طبقا لسيناريو العرض الجديد الموضوع والذي يهدف إلى إبراز آثار العصر اليوناني الروماني بالمدينة الساحلية.

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من جانبه قال العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، إن أعمال تطوير وترميم المتحف تتم بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة في شهر أبريل عام 2017، لتطوير وترميم ٨ مواقع أثرية من بينها المتحف اليوناني الروماني ومتحف الحضارة والمعبد اليهودي بالإسكندرية، وقصر محمد علي بشبرا، وهضبة الأهرامات، وقصر الكسان بأسيوط، وقصر البارون.

كان أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم افتتاح المتحف اليوناني الروماني خلال الربع الأول من عام 2020، بعد انتهاء أعمال الترميم التي استمرت لنحو عامين، بتكلفة بلغت 356 مليون جنيه.

يذكر أن المتحف اليوناني الروماني تأسس عام ١٨٩٢ وافتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني عام ١٨٩٥ وكان يعرض العديد من القطع الأثرية التي عُثر عليها في الإسكندرية وما حولها، ويرجع معظمها إلى العصر البطلمي والعصر الروماني، وفي عام ١٩٨٣ تم تسجيل المتحف في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٢٢ لسنة ١٩٨٣م.