محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
يستعد أهالي قرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية لاستقبال 13 جثمان من أهالي القرية الذين راحوا ضحايا انفجار معهد الأورام في القاهرة .
وتجمع العشرات من أهالي القرية أمام مسجد بلال بن رباح لاستقبال الجثامين، القادمة من القاهرة، لتشييع الجنازة المقرر أن يتقدمها اللواء هشام سعيد، محافظ الغربية، واللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، بمقابر القرية.
كانت القرية فقدت 13 شخصًا في انفجار مركز الأورام بالقاهرة، نتيجة الحادث الإرهابي الغاشم أثناء ذهابهم لحفل خطوبة أحد أقاربهم.
كانت هذه تفاصيل خبر من "الزفة" إلى المقابر.. "ميت حبيب" تستعد لتوديع ضحايا حادث معهد الأورام - صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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