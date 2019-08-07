من "الزفة" إلى المقابر.. "ميت حبيب" تستعد لتوديع ضحايا حادث معهد الأورام - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

يستعد أهالي قرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية لاستقبال 13 جثمان من أهالي القرية الذين راحوا ضحايا انفجار معهد الأورام في القاهرة .

وتجمع العشرات من أهالي القرية أمام مسجد بلال بن رباح لاستقبال الجثامين، القادمة من القاهرة، لتشييع الجنازة المقرر أن يتقدمها اللواء هشام سعيد، محافظ الغربية، واللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، بمقابر القرية.

كانت القرية فقدت 13 شخصًا في انفجار مركز الأورام بالقاهرة، نتيجة الحادث الإرهابي الغاشم أثناء ذهابهم لحفل خطوبة أحد أقاربهم.