في خطوة غير مسبوقة ..إيرانيات يطالبن خامنئي بالتنحي لاعتماده سياسات معادية للمرأة

طالبت ناشطات نسويات إيرانيات للمرة الأولى في تاريخ البلاد بتنحي المرشد الإيراني علي خامنئي عن منصبه، والبدء في التمهيد لمرحلة سياسية جديدة تتجاوز نظام الحكم القائم منذ عام 1979.

ويعتبر هجوم 14 ناشطة إيرانية مدنية ومدافعة عن حقوق الإنسان في بيان لهم على السياسات الحالية لنظام خامنئي تجاه النساء، خطوة غير مسبوقة في الحركة النسوية الإيرانية، حيث اعتبرن النظام الحاكم منذ 40 عاما معاديا للمرأة.

وأضاف البيان الصادر مساء أمس الإثنين، أن حكم نظام ولاية الفقيه الممتد على مدار 4 عقود أدى لإلغاء غير إنساني لنصف المجتمع داخل البلاد، لافتا إلى المضي قدما باتجاه التخلي عن الدستور الإيراني المعمول به والبدء في وضع دستور جديد.

Advertisements

واعتبرت الناشطات الإيرانيات أن نضالهن يعتمد على أساليب مدنية وسلمية بهدف التوصل إلى إقرار تشريعات جديدة تصون كرامة النساء وتضمن هويتهن وتمكينهن بكافة المجالات داخل إيران.

ورفع البيان شعار "لا للجمهورية الإسلامية"، في إشارة إلى رفض الناشطات المحتجات سلميا النظام الثيوقراطي، مشيرا إلى بيان لنشطاء إيرانيين في جوان الماضي، انتقد الاستبداد الممنهج كونه عقبة أمام الإصلاحات داخل البلاد.

ودعت الناشطات الإيرانيات إلى ضرورة وجود تكاتف وطني مع مطالبهن باعتبارها تندرج ضمن إطار حقوق الإنسان؛ فيما طالبن بتحول المطالب نفسها إلى حركة تشمل كافة أنحاء إيران