كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملك عبدالله الثاني يتوجه إلى بريطانيا في زيارة عمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد الديوان الملكي الأردني بتوجه الملك عبد الله الثاني إلى بريطانيا في زيارة عمل يلتقي خلالها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن العاهل الأردني سيكون خارج البلاد خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، موضحة أنه سيقضيها في بريطانيا وفي الولايات المتحدة التي سيتوجه إليها لاحقا.

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جلالة الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن، يلتقي خلالها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

وذكرت الوكالة أن عبدالله الثاني سيتناول خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني "العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط الأردن والمملكة المتحدة، والتطورات الإقليمية الراهنة".

وأضافت أن الملك الأردني سيقدم التهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة توليه منصبه.