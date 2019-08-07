فجر: “أسباب أسرية دفعتني للرحيل عن خيتافي وكنت دائما أرغب في العودة”

أكد الدولي المغربي فيصل فجر المنتقل حديثا إلى نادي خيتافي الإسباني، خلال تقديمه لاعبا جديدا لفريقه السابق، اليوم الثلاثاء، أن خيتافي بالنسبة له بمثابة العائلة.

وعن سبب رحيله عن النادي في الموسم الماضي، قال فجر: “أسباب أسرية دفعتني للرحيل عن الفريق، لكنني كنت دائما أرغب في العودة، خاصة أنني أملك علاقة جيدة مع زملائي داخل الفريق”.

وأشار لاعب “كان” الفرنسي السابق، أنه بالرغم من رحيله الاضطراري عن “خيتافي” إلا أنه كان على اتصال دائم باللاعبين والمدرب خوسي بوردالاس، موضحا أن هدفه هو مساعدة الفريق على تحقيق أكبر عدد من الانتصارات، بغية احتلال مراكز متقدمة في جدول الترتيب.

ولعب فجر خلال الموسم الماضي لنادي “كان”، الذي انتقل إليه في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من خيتافي، غير أن فشل الفريق الفرنسي في البقاء ضمن كبار “الليغ1” عجل بعودة الدولي المغربي إلى أحضان خيتافي.