الخليل: إنقاذ طفل تعرض للتنكيل والاحتجاز لـ5 سنوات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تمكنت وحدة حماية الأسرة والأحداث في شرطة محافظة الخليل اليوم الثلاثاء، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 16 عاما تعرض للضرب والتعذيب والاحتجاز مدة خمس سنوات من قبل والده في الخليل.
وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إنه بناء على معلومات وردت لوحدة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة تتعلق بوجود طفل محتجز داخل مخزن في الخليل، استصدرت الشرطة أمر تفتيش من النيابة العامة للبحث عنه وإنقاذه.
وبدت علامات الضرب والتعذيب ظاهرة على الطفل، كما أن مكان احتجازه لا تتوافر فيه أدنى مقومات العيش الآدمي، ومليء بالقاذورات والأوساخ وتفوح منه الروائح الكريهة.
وبحسب ما أفاد به الطفل فإنه بقي محتجزا داخل هذا المخزن خمس سنوات تعرض خلالها بشكل مستمر لأبشع أنواع الضرب والتعذيب من قبل والده.
وأكد ارزيقات ،أنه تم التواصل مع مديرية الشؤون الاجتماعية وجلب الطفل إلى وحدة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة وعرضه على الخدمات الطبية العسكرية، والمباشرة في تقديم العناية والرعاية الصحية له.
وتمكنت وحدة حماية الأسرة والأحداث من القبض على والده وتوقيفه لاستكمال الإجراءات القانونية.
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