عبطان: البعض يريد نقل مباريات العراق خوفاً من جماهير البصرة

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2019-08-06 | 22:23
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دعا وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، الوزير الحالي احمد رياض ورئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، للاصرار على اختيار البصرة، ارضاً للعراقي في تصفيات مونديال 2022 بقطر، مبيناً أن البعض يريد نقل مباريات العراق الى خارج ملعب البصرة الدولي خوفاً من الجماهير الكبيرة للمحافظة.
واوضح أن "الاتحاد الدولي لكرة القدم، ارسل العديد من الكتب الرسمية ولو افترضنا بان الكتب ليست موجودة، فان العراق نظم بطولات دولية واستضاف المباريات الرسمية على ارضه في البصرة وكربلاء".
واضاف أن "هناك محاولات لنقل المباريات لملعب اصغر من ملعب البصرة، خوفاً من حضور 75 الف مشجع، ابسط مثال كان في مباراة السعودية الودية، حينها كان رئيس الاتحاد الاسيوي يجلس بجانبي في سيارتي الخاصة وقال لي ما هذا الجمهور؟ اليس الملعب ممتلئاً اين سيذهب بقية الجمهور؟".
وتابع "ادعو وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة الى الاصرار على البصرة وكربلاء على اقل تقدير ويجب ان يتم ذلك بالطرق الدبلوماسية وما ضاع حق ورائه مطالب ويجب ان نعد العدة الى اقامة المباريات من الان".
وعن زيارة وفد "فيفا" الى العراق، أكد عبطان، أنه "من حق الاتحاد الدولي ارسال الوفد الى العراق سواء في البصرة او كربلاء او اربيل، فالمحافظات الثلاث احتضنت مباريات رسمية ودولية ولا خوف عليها".
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