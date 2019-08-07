"فوبيا" غولن.. سلطات أردوغان تحرق 300 ألف كتاب

أحرقت وزارة التعليم التركية أكثر من 300 ألف كتاب مدرسي وبالمكتبات في جميع أنحاء البلاد منذ محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت "الجارديان"، الثلاثاء، إن وزير التعليم التركي ضياء سلجوق اعترف الأسبوع الماضي بحرق 301878 كتابا، كجزء من حملة الحكومة ضد كل ما له صلة بالداعية فتح الله غولن.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الداعية الشهير بتدبير محاولة الانقلاب ضده في عام يوليو/تموز 2016، ويعاني نظامه من "فوبيا" غولن، رغم نفي الأخير كل تلك الاتهامات.



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وأوضحت أن عدد الكتب التي أُعدمت نُشر في البداية في صحيفة "حرية" التركية، وأن موقعا تركيا آخر نشر صوراً للكتب أثناء الاستيلاء عليها وحرقها.

وقال موقع "تركي بورج"، المهتم بضحايا الاعتقالات والقرارات التعسفية: إن سبب حرق الكتب هو طباعتها في دور نشر أغلقت بموجب القرارات التي اتخذتها الحكومة بعد محاولة الانقلاب، وأنها شملت كتبا مدرسية، وخيال علمي، وتاريخ.

وفي عام 2016، حظرت وزارة التعليم التركية كتاباً مدرسياً لمادة الرياضيات لمجرد احتوائه على الحروف الأولى من اسم فتح الله غولن في سؤال كان نصه: "... من النقطة F إلى النقطة G...".

وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2016، أفادت صحيفة "بيرجون" التركية بأن 1.8 مليون كتاب أُعدمت وأعيدت طباعتها؛ بسبب احتوائها على كلمة "بنسلفانيا "، وهو اسم الولاية الأمريكية التي يعيش بها غولن.