ضلال الإخوان وعدوان أردوغان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء، الـ6 من أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون تقريرا عن أوضاع عمال كأس العالم بقطر "الكارثية".. ولا أفق للإصلاح، وأردوغان يهدد مجددا بإطلاق عملية عسكرية شمال شرقي سوريا، والإخوان وراء تفجير معسكر الجلاء، والسراج يخصص 40 مليون دينار ليبي لمليشيات طرابلس، والإفتاء المصرية تؤكد أن الأمة لم تعرف جماعة أضل من "الإخوان"، والجيش الليبي يستهدف طائرة تركية محملة بأسلحة قبل هبوطها بمصراتة.



كما تتابعون أيضاً: إيرانيات يطالبن خامنئي بالتنحي لاعتماده سياسات معادية للمرأة، وسلطات أردوغان تحجب 135 موقعا إخباريا بزعم الأمن القومي، واتفاق إثيوبي سوداني على مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، وأوجه تشابه مرعبة بين إرهاب اليمين و"داعش"، وباكستان تعتزم اللجوء للأمم المتحدة بشأن أزمة كشمير، وخبراء أمريكيون يطالبون باستراتيجيات أمنية لمواجهة الإرهاب المحلي، وصواريخ كيم ومناورات سيؤول تنذر بإعادة أزمة الكوريتين للنقطة صفر.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: أزمة الليرة تقفز بأسعار المنتجين المحليين في تركيا، واستقرار الذهب قرب أعلى مستوى في ‭6‬ أعوام، والصين تطمئن الشركات الأجنبية بأن اليوان لن يواصل الهبوط، وترامب: الاقتصاد الأمريكي "في موقف قوي للغاية".

وإلى الملاعب تجدون: مانشستر يونايتد يسابق الزمن لحسم صفقة إريكسن، أما في التكنولوجيا فتطالعون: توقعات آيفون 2021 ببصمة مدمجة بالشاشة وتقنية Face ID.

وفي الفن تقرأون: أمير رمسيس يؤكد لـ"العين الإخبارية" أن مهرجان الجونة لا ينافس "القاهرة السينمائي"، بينما في المنوعات: عروس تلغي زفافها لرفض المدعوين دفع تكاليفه.

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