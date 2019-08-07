بريطانيا مستعدة لدعم السودان بمختلف الأصعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى المبعوث البريطاني إلى دولتي السودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر، الثلاثاء، وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عمر دهب في مقر الخارجية بالخرطوم.

ونقل المبعوث البريطاني إلى السلطات في الخرطوم استعداد بلاده لدعم السودان على مختلف الأصعدة لتحقيق السلام والاستقرار الدائم. وبحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية، فإن اللقاء بحث التطورات الإيجابية الأخيرة في البلاد خصوصا توقيع الإعلانين الدستوري والسياسي الخاصين بهياكل الحكم الانتقالي وتشكيل الحكومة المدنية. وقالت الوكالة إن المبعوث البريطاني نقل إلى وكيل الخارجية المكلف استعداد بلاده لدعم السودان في مختلف الأصعدة لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم به. وتأتي التعهدات البريطانية بعد توقيع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على وثيقتي الإعلان السياسي والدستوري اللتين أنهتا حكم تنظيم الإخوان الإرهابي في البلاد.

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