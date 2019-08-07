4 قتلى بينهم عسكريان في هجومين وسط مالي

لقي 4 أشخاص حتفهم، بينهم عسكريان، في هجومين مسلحين منفصلين وسط مالي، وفق مصادر عسكرية وأمنية محلية.

وفي تصريحات تداولتها وسائل الإعلام في مالي، قالت مصادر إن عسكريين اثنين ومثلهما من المدنيين لقوا حتفهم، الإثنين والثلاثاء، في هجومين منفصلين استهدفا مناطق وسط البلاد.

واستهدف الهجوم الأول شاحنتين للجيش بمنطقة كورو، ما أسفر عن مقتل جندي ومدنيين اثنين.

بينما استهدف الثاني منطقة سيجو، ما أسفر عن مقتل عسكري آخر، وفق المصادر نفسها.

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ولم توضح المصادر هوية المجموعات المسلحة، كما لم تتبن أي جهة الهجومين حتى الآن.

وعلاوة على الهجمات التي تشنها مجموعات مسلحة وتستهدف بالأساس المناطق الواقعة شمال مالي، تعاني مناطق الوسط من صراعات قبلية تفاقمت مؤخرا وأودت بحياة المئات من المدنيين.

وبشكل أساسي، يتركز النزاع بين قبيلتيْ "الدوجون" و"الفولاني"، حيث تتهم الأولى الثانية بـ"دعم مسلحين مرتبطين بالجماعات الإرهابية شمال البلاد وخارجها".

بينما تتهم "الفولاني" قبيلة "الدوجون" بدعم الجيش المالي في عمليات يشنها ضدها بدعوى مكافحة التطرف.

ومنذ انقلاب عسكري في مارس/آذار 2012، انزلقت مالي في أتون أزمة سياسية وأمنية واقتتال قبائلي، أعقبه سيطرة مسلحين على مناطق الشمال، ما أدى إلى تدخل عسكري فرنسي في 2014.

وينتشر في مالي 15 ألف جندي تقريبا تابعين لقوات بعثة "الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما)، التي أنشئت بعد أن استولت المليشيات المسلحة على المناطق الشمالية بالبلاد.