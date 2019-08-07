أزمة "إخوان" موريتانيا تتفاقم.. وقادتها يقرون بالفشل

تفاقمت أزمة تنظيم الإخوان الإرهابي بموريتانيا على خلفية عجز قياداته عن الخروج بموقف موحد من نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها محمد ولد الغزواني.

واعتبر محللون أن الأزمة الحالية تعكس استمرار عدم الثقة بين المستويات القيادية في التنظيم، وهي تضاف إلى سلسلة مصاعب أخرى يعاني منها الإخوان أدت بهم إلى موجة غير مسبوقة من التفكك والتصدعات.

ودلّ رفض النائب السابق لرئيس حزب إخوان موريتانيا "تواصل" محمد غلام الشيخ، عضوية مجلس شورى حزب التنظيم، وتولي أي منصب قيادي آخر، على أحدث فصول أزمة التفكك والانشقاقات.

وفي تعبير عن مستوى التخبط والإرباك لجأت قيادة مجلس شورى التنظيم، الإثنين الماضي، في نهاية مؤتمر للحزب إلى إضافة اسم "غلام" دون علمه إلى لائحة مجلس الشورى ما جعل النائب السابق يرفض هذا التعيين والتذكير بعدم استعداده مستقبلا لتولي أي منصب، وفق ما نشره القيادي في التنظيم محمد يحيى أبيه على صفحته بـ"فيسبوك".

قيادات الإخوان تعترف بفشلها

واعترف القيادي الإخواني محمد يحيي أبيه بأن اجتماع مجلس شوى الحزب عجز عن الخروج بموقف موحد من نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في ظل رفض البعض الاعتراف بفوز الغزواني واعتراف البعض الآخر بهذا الفوز وتهنئة الرئيس.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي الموريتاني مختار عبدو أن الأزمة الحالية التي يعاني منها الإخوان تعكس استمرار أزمة الثقة بين المستويات القيادية في التنظيم.

وأشار عبدو في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" إلى أن "صعوبة المرحلة التي يمر بها حزب تواصل الإخواني تتجسد في كونها تعكس صراعا في الهرم القيادي للتنظيم ما يؤدي إليه ذلك من تلاشي شعبيته المتأثرة بالفعل بالضربات الأخيرة التي تعرض لها التنظيم إبان مرحلة التحضير للرئاسيات الماضية".

أما الكاتب والمحلل السياسي أحمدو الشاش، فقد أوضح ضرورة "التعاطي بحذر" مع قضية الخلافات بين قادة الإخوان خاصة بين العناصر التي عملت سابقا في الخلايا نفسها، مشيرا إلى أن أغلب المنخرطين في التنظيم حاليا لا اطلاع لهم فيما يجري من "مؤامرات" على مستوى التركيبة الهرمية للإخوان، على حد تعبيره.

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واعتبر الشاش في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن بعض هذه الخلافات المشاعة بين القيادات قد تكون "مغازلة خفية للسلطة"، مضيفا أن ذلك "هو مبدأ عند الإخوان لاحتواء أكبر مساحة سياسية في فضاء المولاة والمعارضة"، على حد وصفه.

محاولات بائسة للتحالف مع الغزواني

أما الكاتب والمدون محمد محمود أبنيجارة، فقد حذر بأن الإخوان بخططهم الحالية يسعون إلى الدخول والتحالف مع الرئيس الجديد مثلما فعلوها سابقا مع نظام الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله سنة 2007 عندما حجزوا مقاعد مع الحكومة واستفادوا من صفقات تجارية كبيرة لوكلائهم.

وأشار أبنيجارة في تدوينة له بحسابه على "فيسبوك" إلى أن "الإخوان يحاولون العودة من النافذة بعد طردهم من الباب الواسع تحت ضربات الحل والغلق وتجفيف منابع التمويل والاسترزاق والاتجار بمعاناة وآلام شعب"، على حد وصفه.

الصراعات تضرب أوصال الإخوان

وتضرب الصراعات والانشقاقات تنظيم الإخوان في موريتانيا، حيث هاجم الرئيس السابق لحزب "تواصل" الإخواني محمد جميل منصور خلفه في قيادة الحزب محمد محمود السييدي، واصفا إياه بانتهاج "القياس الفاسد" و"مجانبة الحقيقة".

في غضون ذلك، تسلمت الداخلية الموريتانية قبل أيام ملف حزب جديد يتزعمه قيادي إخواني مؤسس وهو المختار محمد موسى الذي كان قد أعلن الانشقاق عن حزب التنظيم "تواصل" في فبراير الماضي.

تصعيد ولد منصور، تجاه خلفه، جاء ردا على كلمته التي قلل فيها ضمنيا من أهمية ما حققه خلال رئاسة "تواصل" في رئاسيات سابقة سنة 2009، قياسا لما حققه الحزب في انتخابات 2019 الرئاسية.

رد منصور الذي يعد أحد مؤسسي إخوان موريتانيا وأحد منظريه البارزين، كان قويا ومباشرا، واصفا مقارنة ولد السييدي بين المرحلتين بـ"القياس الفاسد"، ومعتبرا أن تقييم ولد السييدي للانتخابات الأخيرة بوصفها بـ"السيئة" بأنه تقويم مجانب للحقيقة لا تعززه الوقائع والمؤشرات والتقويمات.

الصراع الحالي بين القادة المؤسسين لحزب إخوان موريتانيا، يعد في نظر المراقبين آخر مسمار في نعش التنظيم الإرهابي الذي يواجه سلسلة من الأزمات والتصدعات الداخلية التي أخذت منحى جهويا وفكريا.

فرغم أن ولد منصور لا يشغل منصبا رسميا في الحزب منذ الإطاحة به في مؤتمر الحزب العام سنة 2017، فإنه لا يزال يحتل نظريا موقع القيادة للتنظيم وأبرز منظريه وموجهي سياساته وبوصلته السياسية، بل يعد في نظر البعض مرشدا للإخوان في موريتانيا.