الان تتابع زعيم كوريا الشمالية : إطلاق الصواريخ تحذير لأمريكا وكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 41 دقيقة - 12:47 ص, 7 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 في تصريح الخليج 365-متابعات قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم، الأربعاء، إن زعيم كوريا

الشمالية، كيم جونج أون، شهد إطلاق نوع جديد من الصواريخ التكتيكية

الموجهة يوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن هذا الإجراء العسكري كان “مناسبة

لإرسال تحذير مناسب للتدريب العسكري المشترك الذي تجريه السلطات

الأمريكية والكورية الجنوبية حاليا”.

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