اخبار العالم

متحدث التحالف يظهر في جبهة صعدة

0 نشر
شعبان 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع متحدث التحالف يظهر في جبهة صعدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

ظهر المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد،تركي المالكي،اليوم، في صورة من جبهة صعدة.

وغرد الحساب الرسمي لـ”اليمن اليوم ” بصورة المالكي مع أحد مسؤولي الصحيفة قائلا: “من داخل صعدة اقول للحوثي نحن هنا اين انتم.. مع متحدث التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث التحالف يظهر في جبهة صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا