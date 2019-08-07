متحدث التحالف يظهر في جبهة صعدة

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

ظهر المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد،تركي المالكي،اليوم، في صورة من جبهة صعدة.

وغرد الحساب الرسمي لـ”اليمن اليوم ” بصورة المالكي مع أحد مسؤولي الصحيفة قائلا: “من داخل صعدة اقول للحوثي نحن هنا اين انتم.. مع متحدث التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي