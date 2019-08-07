الان تتابع متحدث التحالف يظهر في جبهة صعدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
ظهر المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد،تركي المالكي،اليوم، في صورة من جبهة صعدة.
وغرد الحساب الرسمي لـ”اليمن اليوم ” بصورة المالكي مع أحد مسؤولي الصحيفة قائلا: “من داخل صعدة اقول للحوثي نحن هنا اين انتم.. مع متحدث التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي
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