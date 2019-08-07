وزير الطاقة السعودي يكشف نتائج نقاشاته مع نظيره الامريكي

كشف وزير الطاقة السعودية، خالد الفالح، عن نتائج نقاشاته في واشنطن مع نظيره الأمريكي ريك بيري، بمشاركة الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية .

وقال الفالح في سلسلة تغريدات له بتويتر، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس / آب: "بحثت مع وزير الطاقة الأمريكي قلق البلدين من التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة في الخليج والعمل سويا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي".

وأضاف: "تناول اللقاء تعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية".

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وقال في تدوينة أخرى: "استمرارًا للتنسيق الدائم بين الجانبين، ناقشنا أوضاع السوق البترولية وحرص المملكة على استقرارها، لا سيما وأنها المورد الموثوق للنفط الخام في العالم".

وتابع: "أكدت في هذا السياق التزام أعضاء "أوبك" والمنتجين من خارجها بتنسيق الإنتاج، والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية".

ولفت إلى أن اللقاء تناول أيضاً قلق البلدين إزاء التهديدات، التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي .. مضيفاً أن الجانبين أكدا عزمهما على العمل سويا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي .