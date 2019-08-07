شكرا لقرائتكم مجلس الأمن يدين هجوم القاهرة "الجبان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أدان مجلس الأمن الدولي بأقوى العبارات "العمل الإرهابي الجبان" في القاهرة والذي أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة آخرين.
وقال أعضاء المجلس في بيان الثلاثاء إن مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة "أعمال الإرهاب المشينة"، الأحد، يجب أن يحاسبوا وأن يقدموا إلى العدالة.
وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان بشدة "الهجوم الإرهابي".
وانفجرت سيارة تحمل متفجرات من جراء تصادم في أكثر الهجمات دموية بالعاصمة المصرية القاهرةمنذ أكثر من عامين.
وشدد مجلس الأمن على أن "الإرهاب" يهدد السلم والأمن الدوليين، وأكد مجددا أن "أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دافعها ومكانها ووقتها ومرتكبها".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يدين هجوم القاهرة "الجبان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.