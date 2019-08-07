شكرا لقرائتكم محمد صلاح يتبرع لمعهد الأورام بـ 3 ملايين دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تبرع محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المصري والمحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي بثلاثة ملايين دولار لدعم المعهد القومي للأورام بعد الحادث الإرهابي الذي تعرض له مؤخرا.

وقال الخشت في تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء إن محمد صلاح كان أول المتبرعين للمعهد ورفض الإعلان عن ذلك، مضيفا أن من حق الشعب المصري أن يعرف حجم التبرعات التي قدمت للمعهد من أجل إعادة ترميمه وإعادته للعمل مجددا ومن أصحابها .

وذكر رئيس جامعة القاهرة أن هناك عشرات الملايين من التبرعات انهالت على المعهد منذ وقوع الحادث، بينها تبرعات لرجال أعمال وعدد من المواطنين.

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وكان ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، قد تبرع بـ ٥٠ مليون جنيه مصري لمعهد الأورام.

وتعرض المعهد، الذي يتردد عليه سنويا مئات الآلاف من مرضى السرطان، لهجوم إرهابي غادر عن طريق سيارة تحمل كمية كبيرة من المتفجرات أسفر عن سقوط 22قتيلا و47 جريحا .

وأعلنت الداخلية المصرية أن الهجوم نفذته عناصر تابعة لحركة حسم الموالية لجماعة الإخوان بواسطة سيارة مسروقة من محافظة المنوفية، مؤكدة أنها تواصل بحثها لضبط الجناة.