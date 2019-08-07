لفت الوزير السابق ​محمد المشنوق​، إلى أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ رفع المكمن من وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ إلى المعروف رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​". وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "التدخّل ب​القضاء​ جعله موضع شك واتهامات متبادلة. ​قبرشمون​ قد يتحوّل إلى قبر ​الحكومة​ والوضع السياسي والاقتصادي"، موضحًا أنّ "اختلاط الجهات بالوسطاء أسقط مبادرات الاحتواء. ​سياسة​ حافة الهاوية انتحار جماعي. وسأل: "من ينهي هذه العصفورية؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد المشنوق: قبرشمون قد يتحول إلى قبر الحكومة ومن ينهي هذه العصفورية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.