السيد نصرالله زار يزبك في بعلبك للاطمئنان الى صحته

افادت قناة "lbc" بأن "الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ زار رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك في منزله في ​بعلبك​ للاطمئنان الى صحته".

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