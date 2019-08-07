مجهولون طعنوا مواطنا وسلبوه أمواله ورموه على طريق فرعية في سهل طاريا

أقدم مجهولون على طعن المواطن "خ. ج" (مواليد عام 1971) بآلة حادّة في مختلف أنحاء جسمه، قبل سلبه مبلغا من المال كان بحوزته ورميه على طريق فرعية في سهل بلدة طاريا في حوشباي. وتمّ نقله إلى "​مستشفى رياق​" للمعالجة، فيما فتحت ​القوى الأمنية​ تحقيقها لمعرفة ملابسات الحادثة.

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