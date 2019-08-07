افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان ​سيارة​ رباعية الدفع من نوع نيسان Murano اقتحمت محل حلويات قرب ​دوار القدس​ في ​مدينة صيدا​ بعد ان فقد سائقها السيطرة عليها. ولم يصب احد بالحادث ولكنه تسبب بأضرار مادية في واجهة المحل والسيارة. وقد حضرت ​القوى الأمنية​ الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة:سيارة اقتحمت واجهة محل في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.