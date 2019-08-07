عطالله إلى "جهبذ الدستور": أين كان احترام الدستور حين شرعتم وتعاملتم مع الإحتلال السوري؟

توجّه وزير المهجرين ​غسان عطالله​ إلى "جهبذ ​الدستور​"، سائلًا: "أين كان احترام الدستور عندما اشترك فريقك بالتمديد لرؤساء الجمهورية؟ أين كان احترام الدستور عند التمديد للمجلس النيابي، وعندما تمّ التعامل مع ملف المهجرين من منطق الغالب والمغلوب، وحين شرّعتم وتعاملتم مع الإحتلال السوري؟".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "إن بليتم بالمعاصي فاستتروا".