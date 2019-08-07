سفير الصين بالإمارات: بكين ربما ترافق سفنا في الخليج بموجب مقترح أميركي

كشف السفير الصيني لدى الإمارات، ني جيان، أنّ "بلاده ربما ترسل سفنًا من البحرية الصينية لمرافقة سفنها التجارية في مياه الخليج، بموجب مقترح أميركي بشأن تحالف بحري لتأمين طرق الملاحة"، في أعقاب هجمات على ناقلات.
وبيذن في تصريح صحافي، أنّه "إذا حدث وكان هناك وضع غير آمن للغاية، فسندرس مرافقة بحريتنا لسفننا التجارية".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن يوم 24 حزيران الماضي، أنّ "الصين واليابان ودولًا أخرى يجب أن تحمي سفنها في منطقة الخليج". وتسعى الولايات المتحدة الأميكرية إلى حشد التأييد للائتلاف بين حلفائها الأوروبيين والآسيويين.
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