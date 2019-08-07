علوي: الأمن الإيراني يحظى بمكانة ممتازة بين أجهزة الأمن في العالم

أكّد وزير الأمن ال​إيران​ي ​محمود علوي​، أنّ "الأمن الإيراني يحظى بمكانة ممتازة بين أجهزة الأمن في العالم".

ولفت في تصريح خلال ملتقى أئمة الجمعة في محافظة ​أصفهان​ وسط إيران، إلى أنّ "هذه الوزارة تجلب الأمن للشعب الإيراني والرعب لأعداء إيران"، مركّزًا على أنّ "كوادر الأمن حقّقوا نجاحات جيّدة في مختلف المجالات، وهو ما يبعث على الإرتياح، حيث يتمّ رفعها إلى صانعي القرار في البلاد في مختلف المناسبات".

وأوضح علوي أنّ "الكثير من مهمّات وزارة الأمن لا يمكن الإعلان عنها، لكنّها تجري بصورة احترافيّة متقنة وموثّقة".