"العدالة والتنمية": تركيا تملك القدرة على إنشاء منطقة آمنة شرق الفرات بمفردها

أكّد المتحدث باسم "​حزب العدالة والتنمية​" التركي ​عمر جليك​، أنّ "​تركيا​ تمتلك بمفردها القدرة على إنشاء منطقة آمنة شمالي ​سوريا​، لحماية أمنها القومي".

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في مقر الحزب بالعاصمة ​أنقرة​، أنّ "تركيا تبحث في إنشاء منطقة آمنة، ممرّ سلام تكون مظلّة للمظلومين في سوريا، وتساهم في السلام العالمي والإقليمي والأمن القومي التركي"، لافتًا إلى أنّ "الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ أوضح بخصوص التطورات المتعلّقة بمنطقة شرق ​الفرات​، أنّ التقويم لاتخاذ خطوات فعليّة في المنطقة قد وصل إلى مراحله النهائية وذلك تماشيًا مع الاحتياجات الأمنية في تركيا".

وشدّد جليك على أنّ "تركيا عاقدة العزم وبكلّ وضوح على الدفاع عن أمنها القومي بالحوار أو الدبلوماسيّة أو القوّة الناعمة أو الخشنة"، مركّزًا على أنّ "الدعم الّذي توفّره بعض الدول، يشكّل ملاذًا آمنًا للإرهابيين في منطقة شرق الفرات، وأنّ تركيا تنتظر من حلفائها موقفًا أكثر إيجابيّة".