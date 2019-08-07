ولي عهد السعودية ورئيس وزراء باكستان بحثا بتطور الأوضاع في المنطقة

ذكرت "وكالة الأنباء السعودية- واس" أنّ "ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​، تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​، وجرى بحث تطوّر الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها".

وبيّنت أنّ "بن سلمان اطّلع خلال الاتصال من خان على آخر المستجدات في إقليم ​كشمير​".