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ولي عهد السعودية ورئيس وزراء باكستان بحثا بتطور الأوضاع في المنطقة

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ذكرت "وكالة الأنباء - واس" أنّ "ولي العهد السعودي الأمير ​ بن عبدالعزيز​، تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​، وجرى بحث تطوّر الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها".

وبيّنت أنّ "بن سلمان اطّلع خلال الاتصال من خان على آخر المستجدات في إقليم ​كشمير​".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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