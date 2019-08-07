ذكرت "وكالة الأنباء السعودية- واس" أنّ "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وجرى بحث تطوّر الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها".
وبيّنت أنّ "بن سلمان اطّلع خلال الاتصال من خان على آخر المستجدات في إقليم كشمير".
كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد السعودية ورئيس وزراء باكستان بحثا بتطور الأوضاع في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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