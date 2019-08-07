ارتفاع عائدات قناة السويس إلى 5,9 مليارات دولار

أعلن رئيس هيئة ​قناة السويس​، الفريق ​مهاب مميش​، أنّ "عائدات القناة خلال ​العام المالي​ 2018- 2019 بلغت أعلى عائد سنوي في تاريخ القناة بإجمالي عائدات بلغت 5.9 مليارات دولار، بزيادة 300 مليون دولار عن العام المالي السابق"، أي بزيادة تبلغ 5,4%.

وأوضح أنّ "عدد ​السفن​ الّتي عبرت القناة خلال تلك الفترة بلغ عددها 70,679 سفينة، بحمولات قياسيّة بلغت 4,3 مليارات طن من البضائع".

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من تموز حتّى 30 حزيران من العام الّذي يليه.

مع الإشارة إلى أنّ القناة الّتي افتُتحت للملاحة في عام 1869، تربط بين ​البحرين​ الابيض المتوسط والأحمر. وهي أحدى الطرق الملاحية الرئيسية للتجارة العالمية ومن أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر.