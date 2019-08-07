وزير الطاقة السعودي التقى نظيره الأميركي: نعتزم العمل لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي

أعلن وزير اطلاقة السعودي ​خالد الفالح​، "أنّني التقيت اليوم في ​واشنطن​ وزير الطاقة الأميركي ​ريك بيري​، بمشاركة سفير ​السعودية​ لدى ​الولايات المتحدة الأميركية​ الأميرة ريما بنت بندر، وتناول اللقاء تعزيز العلاقة المتميّزة بين البلدين والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية".

وأوضح أنّ "استمرارًا للتنسيق الدائم بين الجانبين، ناقشنا أوضاع السوق البترولية وحرص السعودية على استقرارها، لا سيما وأنّها المورد الموثوق للنفط الخام في العالم"، مبيّنًا "أنّني قد أكّدت في هذا السياق، التزام أعضاء "أوبك" والمنتجين من خارجها بتنسيق الإنتاج، والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية".

وذكر الفالح، أنّ "اللقاء تناول أيضًا قلق البلدين إزاء التهديدات الّتي تستهدف حرية الملاحة البحرية في ​الخليج العربي​. وأكّدنا عزمنا على العمل سويًّا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي".