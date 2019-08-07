إحتجاجات وإطلاق نار في كشمير بعد إلغاء الهند الحكم الذاتي

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" بأنّ "الخوف يسيطر على القسم الهندي من كشمير، بينما تحدّث السكان الّذين يغادرون المنطقة المضطربة عن حملة قمع عسكرية واندلاع احتجاجات ضدّ القرار الحكومي المفاجئ بإلغاء الحكم الذاتي في المنطقة".
ولفتت إلى "إصابة ستة أشخاص على الأقل في احتجاجات اندلعت بعد صدور المرسوم الرئاسي"، ونقلت عن مصدر في مستشفى في مدينة سريناغار الرئيسية، أنّ "الجرحى مصابون بعيارات نارية أو جروح أخرى تتسبّب بها أسلحة غير قاتلة".
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