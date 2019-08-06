الخارجية الروسية: الإدارة الأمريكية لا تدرك مدى آفاق العلاقات بين البلدين

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن البيئة المحيطة بالسياسة الداخلية في الولايات المتحدة لم تسمح بإدراك واشنطن للإمكانات المتاحة أمام العلاقات الثنائية بين البلدين، تعقيبًا منها على استقالة السفير الأمريكي لدى موسكو جون هانتسمان من منصبه.
ووصفت الخارجية الروسية ، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية، هانتسمان بـ "الشخص المحترف في عمله"، مؤكدة أن القرار صادر عن الإدارة الأمريكيةفي واشنطن، لذلك ينبغي تقييم أدائه من قبل الجانب الأمريكي أيضًا.
كما أعربت عن أسفها تجاه عدم إدراك واشنطن للإمكانات المتاحة أمام العلاقات الثنائية بين البلدين، بفعل الوضع السياسي الراهن داخل الولايات المتحدة.
أنه يعتزم العودة إلى ولاية يوتا، للترشح إلى منصب حاكم الولاية. كما أشار إلى أنه سيتخلى رسميًا عن مهام منصبه في الـ3 من أكتوبر المُقبل.
يُشار إلى أن هانتسمان تقدم باستقالته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في وقت سابق اليوم، معلنًأ
وكان قد وقع اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدبلوماسي المخضرم ليشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى موسكو في يوليو عام 2017 على خلفية توتر العلاقات الثنائية مع روسيا.
وشغل هانتسمان منصب سفير واشنطن لدى الصين وسنغافورة في السابق، كما تقلد مناصب رفيعة في عدة شركات أمريكية، ويترأس حاليا منظمة "هانتسمان" لمكافحة السرطان.
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