وفاة أكثر من 57 يابانيا جراء موجات الحر خلال أسبوع واحد

توفي 57 شخصا على الأقل في اليابان، خلال الأسبوع الماضي، بسبب موجات الحر التي ضربت البلاد.
وقال مصدر في مصلحة الإطفاء في اليابان، إنه تم نقل حوالي 20 ألف شخص إلى المستشفيات، بعد تعرضهم " لضربات الشمس".
وخلال الأيام السبعة الماضية، بلغ عدد اليابانيينالذين تم إدخالهم المستشفيات، بسبب الحر، 347 18 شخصا.
وأضاف المصدر، أن غالبية المتوفين هم من كبار السن الذين لم يستخدموا المكيفات خشية التكلفة العالية ورغبة في التوفير.
وفي الفترة بين 22 و 28 يوليو،وقع 11 يابانيا ضحايا الارتفاع غير المعهود في درجات الحرارة.
وفي النصف الأول من الصيف، كان الطقس في اليابان باردا وممطرا، ولكن منذ منتصف يوليو بدأت درجة الحرارة في الارتفاع بشكل حاد، لتصل في الوقت الراهن إلى 39 درجة مئوية.
وتطلب السلطات من المواطنين والسائحين عدم التواجد في الشمس لفترة طويلة، وشرب الكثير من السوائل وارتداء القبعات.
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