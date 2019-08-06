أدانت السفارة الألمانية بالقاهرة بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط المعهد القومي للأورام بشارع القصر العيني بالقاهرة. وأكدت السفارة - في بيان لها - استنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي أودى بحياة كثير من الأبرياء وإصابة آخرين. من الأبرياء وإصابة آخرين.

وأشارت إلى تضامن ألمانيا مع مصر، مقدمة خالص التعازي لذوي الضحايا والشعب المصري ، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بأشد العبارات.. السفارة الألمانية بالقاهرة تدين الهجوم الإرهابي أمام معهد الأورام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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