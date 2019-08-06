الاتحاد الأوروبي يستعد لمباحثات صعبة مع بريطانيا بشأن بريكست

أعلن مسؤولون أوروبيون، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لمباحثات صعبة مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وأن الأخير مستعد لإخراج بريطانيا من التكتل الدولي من دون اتفاق.

وحذر دبلوماسي رفيع المستوى بعد اطلاعه على فحوى محادثات الأسبوع الماضي دارت

بين مستشار جونسون ومسؤولين أوروبيين كبار، وقال: "يستحسن الاستعداد لبريكست - بدون اتفاق، لأن بوريس جونسون جاد بشأن هذا التهديد".

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وأضاف، أنه "سيحاول الرهان على الخوف من بريكست بدون اتفاق،

لإحداث انقسامات بين الأوروبيين. حاليا وحدة الدول الـ27 قائمة، لكن لنر ما سيحصل.. السؤال هو من سيتنازل قبل الآخر".

من جهتها، أعلنت النائبة الأوروبية البولندية المحافظة، دانوتا هوبنر، العضو في المجموعة حول بريكست في البرلمان الأوروبي، إنه "من الواضح أن اللا اتفاق، مناورة تكتيكية، وللأسف لن يكتب لها النجاح".