أمريكا ترسل حاملة طائرات إلى بحر الصين الجنوبي

أرسلت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، حاملة طائرات إلى بحر الصين الجنوبي، في خطوة لاستعراض القوة في ظل زيادة حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وقال قائد حاملة الطائرات الأمريكية الأدميرال كارل توماس -في تصريحات لعدد من الصحفيين الفلبينيين كانوا على متن الحاملة-"إن شعار حاملة الطائرات هو السلام عبر القوة"، وفقا لما أوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية.
الصين، قال توماس "إن التواجد العسكري الأمريكي يساعد في توافر الأمن والاستقرار باعتبارهما عاملين أساسيين لتعزيز المحادثات الدبلوماسية بين الدول المتنازعة: الصين وفيتنام والفلبين وماليزيا وتايوان وبروناي، مشيرا إلى ضرورة اتباع جميع الأطراف للقانون الدولي.
وعند سؤاله عن الرسالة التي يفيدها تواجُد الحاملة الأمريكية في بحر الصين الجنوبي في ظل التوترات الجديدة مع
وتواجه دول جنوب شرقي آسيا الست نزاعات إقليمية مستمرة حول المياه في بحر الصين الجنوبي، وهو ممر مائي رئيسي للتجارة.
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