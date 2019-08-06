كسوة العيد لـ2700 طفل يتيم في لبنان

وأوضح القناص أنه تم تدشين مشروع كسوة العيد بعنوان «فرحتكم فرحتنا» الذي يشمل كل المناطق اللبنانية وسيستكمل لعدة أيام، وذلك قبل البدء بمشروع توزيع الأضاحي التي سيقوم به المركز.
يأتي هذا المشروع ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 300 سلة غذائية، تزن 22 طنا و200 كجم، على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة الجوف، استفاد منها 1,800 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.
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