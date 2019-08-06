منظمة التعاون: قرارات تمكين المرأة تاريخية

أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعديلات التي أصدرها مؤخرا مجلس وزراء المملكة العربية السعودية على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، واعتبرت المنظمة أن تلك التعديلات داعمة للمرأة السعودية ومؤكدة لحقوقها التي كفلها لها الإسلام، وتشجع عليها قرارات عديدة صدرت عن منظمة التعاون الإسلامي تحث الدول الأعضاء على المزيد من التشريعات التي تمكن للمرأة لتسهم في التنمية بجهدها كاملا باعتبارها نصف المجتمع. وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، أن هذه القرارات تاريخية، تدل على الأهمية التي توليها الحكومة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للمرأة وعلى الحفاظ على حقوقها، كما أكد أنها تصب في مصلحة المرأة والمجتمع وتمكن المرأة من القيام بدورها وواجباتها.



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