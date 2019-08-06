الجبالي والمرزوقي في السباق الرئاسي بتونس

قدم رئيس الحكومة التونسية السابق حمادي الجبالي، أمس، ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة والتي تجري 15 سبتمبر المقبل، فيما أعلن الرئيس السابق المنصف المرزوقي أنه سيودع ملف ترشحه اليوم.

ويمثل السياسيان الجبالي والمرزوقي أحد رمزي التحالف الحكومي الثلاثي الملقب بـ«الترويكا»، الذي حكم تونس أثر انتخابات 2011 مع بداية الانتقال السياسي، وهي الانتخابات الديمقراطية الأولى التي تشهدها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في العام نفسه عقب انتفاضة شعبية.

وتقدم الجبالي القيادي البارز السابق بحركة النهضة، التي ظلت محظورة حتى 2011، أوراق ترشحه بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمرشح مستقل.