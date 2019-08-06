ولفت هادي خلال استقباله سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن كريستوفر هنزل إلى تحذيره من تداعيات ذلك التدخل الإيراني باكرا، مثمنا دعم وجهود الولايات المتحدة الأميركية لليمن ومسارات السلام.
بدوره، أكد السفير الأميركي دعم بلاده لليمن وحكومتها الشرعية ووحدتها وأمنها واستقرارها.
وميدانيا، حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، مواقع جديدة شرق مدينة حرض في محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.
وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن قواته حررت سلسلة جبل «مبعوثة»، الاستراتيجية المطلة على سوق المزرق شرق مديرية حرض شمالي حجة، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، والتي لاذت بالفرار.
وأكد أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ساندت قوات الجيش في الهجوم، واستهدفت مواقع وتعزيزات الميليشيات القادمة إلى منطقة المواجهات، فيما أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.
في سياق منفصل، تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تكثيف خروقاتها للهدنة والمساعي الأممية، بتصعيدها القتالي في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقال موقع سبتمبر نت، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، إن ضمن عمليات تصعيدها، دفعت ميليشيا الحوثي المتمردة بتعزيزات قتالية نحو مديرية حيس جنوب المحافظة، بالتزامن مع قصف مكثف على مواقع قوات الجيش اليمني ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة من المديرية».
كانت هذه تفاصيل خبر تنسيق يمني أميركي لمواجهة تدخلات إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.