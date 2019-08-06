وحذّر المتحدّث ينس ليركه من وقوع مذبحة يروح ضحيتها المدنيون المحاصرون، مشيرًا إلى أن هناك مليون طفل بين المدنيين المحاصرين تتعرّض مدارسهم للقصف وهم خائفون، وقد نقل منسّق الإغاثة الأممي في حالات الطوارئ رسالة استغاثة من أطفال إدلب إلى مجلس الأمن، بأمل أن يكون لأصوات أطفال إدلب استجابة.
وذكّر المتحدّث أطراف النزاع ومن لهم تأثير عليهم بضرورة احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات.
كانت هذه تفاصيل خبر قلق من تصاعد القتال بسورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.