«الشباب» بدعم قطري تعزز انتشار «داعش» و«القاعدة» في الصومال

سمر إبراهيم (القاهرة)

خلال العقود الثلاثة الأخيرة شهدت الحالة الاقتصادية، في الصومال تراجعاً كبيراً، تبعه تردي الحالة الأمنية وانعدام الاستقرار، ما أدى إلى تهيئة بيئة مناسبة لانتشار الجماعات الإرهابية ومحاولاتها السيطرة على الدولة، التي تواجه التفكك المؤسسي منذ عام 1990. ولاشك أن الموقع الجغرافي المتميز للبلاد على البحر الأحمر، جعلها المنطقة الأكثر تأثيراً بقارة أفريقيا، ومطمعاً للحركات المتطرفة تنطلق منها وتتوسع في مناطق أخرى، ومن هذه الجماعات تنظيم «داعش» الإرهابي الذي يمثل خطورة كبيرة، واستطاع أن يصل إلى البلاد ويعززوجوده فيها ويرتكب العديد من العمليات وبشكل مستمر.

والبداية في تسعينيات القرن الماضي، كما تقول لـ«الاتحاد» الدكتورة نيرمين توفيق بجامعة القاهرة، الباحثة المصرية في شؤون الجماعات المتطرفة، إذ عقب سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري، سقط الصومال في براثن الجماعات المتطرفة، لاسيما عقب وصول «اتحاد المحاكم» لسدة الحكم في 2006. وأضافت: «من بعده جاءت حركة (الشباب) الإرهابية، وأعلنت نشأتها رسمياً في 2007، لمحاربة النظام، وتطبيق شريعتها من منظورها المتطرف، وسيطرت على 85% من الأراضي، لاسيما الوسط والجنوب، إلى 2011 حيث بدأت عمليات الحركة تنتقل من الصومال، إلى كينيا، وإثيوبيا، ثم في 2012 أعلنت بقيادة أحمد عبدي غودني واسمه الحركي (مختار عبدالرحمن أبو الزبير) مبايعة تنظيم (القاعدة)، خاصة أنه عقب مقتل أسامة بن لادن وتولي أيمن الظواهري، كان التنظيم الإرهابي يبحث عن أراض جديدة في مناطق جغرافية مختلفة، ويعيد ترتيب أوراقه من الداخل والتجهيز ليستعيد قوته العسكرية، ولاحقاً دفع مقتل غودني في غارة أميركية في 2014، إلى تعزيز توغل (داعش) وتراجع سيطرة (القاعدة)».

وبدوره أكد الباحث المالي بشؤون الجماعات المتطرفة، الدكتور مادي إبراهيم كانتي، لـ«الاتحاد» أن أبرز العوامل التي أثرت في انتشار الإرهاب بالصومال، ارتفاع نسبة الفقر خاصة في جنوب البلاد، وسهولة انتقال العناصر المتطرفة في المنطقة الحدودية إلى اليمن عقب اندلاع الحرب، والخلافات بين قيادات «الشباب» واختلاف توجهاتهم بين «داعش» و«القاعدة»، والتنافس على قيادة الحركة. وهذا ما أكده أيضاً الباحث السوداني الجنوبي في العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تيكواج بيتر، الذي قال إن تراجع الحالة الاقتصادية، فضلاً عن تردي الحالة الأمنية والاستقرار بالصومال أدى إلى توفير بيئة مناسبة لانتشار الإرهابيين وسيطرتهم على الدولة، التي تواجه التفكك منذ سنوات.

وأكدت الباحثة المصرية نيرمين توفيق أن حركة الشباب الإرهابية، ظلت تابعة لتنظيم «القاعدة» حتى ظهور تنظيم «داعش» في المنطقة، لتُعلن جماعة «بوكو حرام» الإرهابية في نيجيريا مبايعتها لها. ونظراً للأهمية الجغرافية والسياسية لمنطقة شرق أفريقيا قرر التنظيم البحث عن داعم له بتلك الرقعة المهمة، فبدأ تواصله مع حركة «الشباب» حتى أعلن عدد من قياداتها وأعضائها الانشقاق عنها ومبايعة «داعش»، وكان من أبرز المنشقين عبدالقادر المؤمن الشهير بـ«صاحب اللحية البرتقالية»، ولكن الحركة حاولت حصار الانشقاقات، إلى أن هرب عبدالقادر. وانقسمت الحركة، إلى قسم يبايع «القاعدة»، وآخر يبايع «داعش»، وأوضحت أن المنطقة الجغرافية التي يمكث بها الإرهابي عبدالقادر المؤمن تُشكل خطورة على أمن واستقرار الإقليم، ولاسيما لموقعها الجغرافي على خليج عدن، فضلاً عن تأثير الحركة على الأحداث في اليمن، حيث يمكن أن تقوم بعدد من العمليات فيه، أو يكون ملاذاً للإرهابيين وعناصر الميليشيات المسلحة.

وكذلك قال الدكتور مادي كانتي إن «داعش» يتبع نفس الاستراتيجية التي يتبعها تنظيم «القاعدة» الإرهابي في البحث عن مناطق جغرافية متفرقة ومختلفة يفرض عليها سيطرته، وحتى يتمكن من الحفاظ على وجوده في المنطقة، واستعادة قوته العسكرية التي فقدها خلال السنوات الأخيرة، خاصة عقب الهزيمة في سوريا والعراق، ومن ثم كان البديل له في أفريقيا. ورأى أن مبايعة قيادات حركة «الشباب» الإرهابية لـ«داعش»، وبقاء جزء آخر على مبايعته لـ«القاعدة»، عَزز وجود التنظيمين في الصومال.

وأشارت الباحثة المصرية إلى أن الحركات المتشددة في الصومال، تتلقى كامل الدعم من قطر وهو ما أكده التسجيل الصوتي الذي كشفته صحيفة نيويورك تايمز بين رجل الأعمال القطري خليفة المهندي، المقرب من أمير قطر، خلال حديثه مع سفير الدوحة في مقديشو، من أن المتطرفين قاموا بتفجير في بوصاصو في 18 مايو الماضي، من أجل تعزيز مصالح الدوحة بمقديشو. فيما دق الباحث السوداني الجنوبي ناقوس الخطر وحذر من أن الصومال يواجه شبح التفكك والانفصال خاصة بعدما تحول إلى 3 مناطق جغرافية هي «الصومال الإيطالي»، أرض الصومال، وبونتلاند، وكل منطقة منها بإمكانها الانفصال عن الدولة، ويدعم ذلك توغل «القاعدة» و«داعش» عبر حركة «الشباب»، وتراجع دور الدولة أمنياً وسياسياً واقتصادياً.