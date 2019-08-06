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إطلاق نار في مركز تجاري بولاية لويزيانا الأميركية

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 أكدت الشرطة بمدينة باتون روج بولاية لويزيانا الأميركية وقوع إطلاق نار بمركز "وول مارت" التجاري في المدينة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وتوجهت أعداد كبيرة من قوات تنفيذ القانون ورجال الشرطة إلى موقع إطلاق النار، كما شوهدت مروحية تحلق فوق المركز التجاري، وفقا لقناة "دبليو بي أر زد" الإخبارية المحلية.

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وقال مكتب قائد شرطة مدينة باتون روج إن الحادث لا يعتبر موقف إطلاق نار نشط حتى هذا الوقت، وقالت السلطات إنها تفحص أيضاً باقي مراكز تسوق "وول مارت" في باتون روج.

وأكد شهود عيان إنه تم اعتقال شخص واحد للاشتباه بصلته بإطلاق النار.

وأوضحت السلطات إنه تم نقل شخص واحد إلى المستشفى، ولا توجد أي إصابات أخرى في الحادث حتى ذلك الوقت.

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