كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يدرس قانون السلامة من الأسلحة الذي مرره مجلس النواب الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس يدرس التشريع الخاص بالتحقق من خلفية الراغبين في شراء أسلحة الذي مرره مجلس النواب ومشاريع قوانين أخرى، موضحاً أن الإدارة سوف تدرس حلولاً وقوانين أو إجراءات تنفيذية لجعل المواطنين أكثر أماناً.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرغ عن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي قوله: "إن "ترامب" يدرس كل مشروعات القوانين هذه الآن".

وتابع جيدلي: "الأمر لا يتعلق بتشريع يجعل المواطنين يشعرون بالارتياح.. بل بتشريع أو عمل تنفيذي يجعل المواطنين يشعرون حقا بأنهم أكثر أماناً"