كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامية: المشهد الانتخابي التونسي ما زال ضبابيًا إلى أقصى الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إنصاف خير الدين، الإعلامية التونسي، إن المشهد الانتخابي التونسي مازال ضبابيا إلى أقصى الحدود، وتقدم اليوم 21 مرشحا للانتخابات الرئاسية منهم وجوه قديمة مثل الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

وأضافت "إنصاف" خلال اتصال هاتفي لبرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، أن حظوظ "المرزوقي" ضعيفة جدًا كون الحزب المنتمي إليه ليس لديه قواعد على الأرض ولكنه يعتمد على شعبيته الشخصية والتي هي بالأساس ضعيفة

وأشارت الإعلامية التونسية إلى أن حركة "النهضة" ستضح رؤيتها غدًا بشأن الدفع بمرشح للإنتخابات الرئاسية ينتمي إليها أو دعم رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد، لافتة إلى الحركة تريد إعادة تموضعها من جديد عن طريق الدفع براشد الغنوشي لرئاسة البرلمان.

وأوضحت "إنصاف" إلى أن السيناريو الأقوى هو ترشح وزير الدفاع الحالي والذي لديه نضال كبير في تونس، كما أن لديه شعبية وإجماع كبير خاصة بعد اجتماعه الأخير مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.