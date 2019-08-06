وعدت بمعاقبة الرجال المخالفين لوعود الزواج ومنع الحجاب.. راقصة تُعلن ترشحها للرئاسيات تونس

أعلنت الراقصة التونسية، نرمين صفر، نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستجري في الـ 15 سبتمبر المقبل.

وقالت نرمين صفر، في بيان ترشحها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور “انستغرام”، إنها ستتوجه يوم الأربعاء، إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم أوراق ترشحها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن تمكنت من جمع أكثر من 35 ألف تزكية.

وحول برنامجها الانتخابي أكدت نرمين صفر أنها ستعمل على تخفيض سعر الخبزة، وأنها ستمنع ارتداء الحجاب، وتفرض ارتداء السفساري (لباس تقليدي تونسي)، كما وعدت بتسليط عقوبات مالية لكل رجل يعد تونسية بالزواج ولا ينفذ وعده.

ونوهت بأنه حال فوزها بالانتخابات الرئاسية فإنها ستقدم مشروع قانون يعطي المرأة الثلثين في الميراث وثلثا وحيدا للرجل، وفق قولها.