مدافع الرجاء يتوصل لاتفاق نهائي من أجل الانضمام للترجي التونسي

توصل المدافع الدولي الليبي، سند الورفلي، إلى اتفاق نهائي مع إدارة نادي الترجي التونسي، من أجل الانضمام إليه، وتعزيز خطه الخلفي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تجربة ناجحة مع الرجاء البيضاوي، الموسم الماضي.
وحسب تقارير إعلامية تونسية، اليوم الثلاثاء، فإن الورفلي، وصل أمس الإثنين، إلى العاصمة التونسية، تونس، من أجل اتمام المفاوضات مع إدارة الفريق، وذلك لتعزيز صفوف فريق “المكشخين”، ومن المرتقب أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة، خلال الساعات القليلة القادمة.
وكان سند، قد رفض جميع العروض التي قدمها له فريق الرجاء البيضاوي، من أجل البقاء في الفريق، بعد أن وضع مجموعة من الشروط المالية، قبل أن يقرر الرحيل لتونس، من أجل خوض تجربة مع الفريق الأحمر والأصفر.
وفرض مدافع المنتخب الليبي نفسه، كواحد من أبرز اللاعبين في الفريق الرجاوي الموسم الماضي، وشكل رفقة بدر بانون، الحصن المتين في الخط الخلفي للرجاء.
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