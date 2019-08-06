عيد الأضحى..الكسابة: “العيد هاد العام غالي والعلف هو السبب”!-فيديو

فيديو: حمزة مصباح

لا حديث في “رحبة” الدار البيضاء، سوى عن ارتفاع أسعار الأغنام؛ إذ

اشتكى عدد من الكسابة، في الدار البيضاء، من ارتفاع أسعار الأغنام هذا العام، مقارنة مع سنوات سابقة.

Advertisements

وقال كسابة التقى بهم “اليوم 24″، أنه خلال هذه السنة، تعرف أسعار الأغنام ارتفاعا صاروخيا بزيادة تقدر 600 درهم مقارنة بالعام الماضي، مبرزين أن سبب هذا الغلاء راجع لارتفاع ثمن الأعلاف.