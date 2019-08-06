مستقبل سايس في “البريمرليغ” يحير الجميع.. إنقسام في ووفلرهامبتون والمدرب يرغب في استمراره

مازال مستقبل الدولي المغربي رومان سايس، نجم دفاع المنتخب المغربي لكرة القدم، مع فريقه وولفرهامبتون الإنجليزي، يثير الكثير من الشكوك، خاصة بعد أن اقترب النادي البرتقالي من حسم مجموعة من الصفقات، وعدم إعلانه عن لائحة جميع اللاعبين الذين سيغادرون.

وحسب تقارير إعلامية إنجليزية، اليوم الثلاثاء، فإن مستقبل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، يحير جماهير النادي، ويقسمهم بين موافق على رحيله ورافض للفكرة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن اقتراب النادي من التعاق مع الثنائي فرانك كيسي، وماريو ليمينا، قد يقرب نجم خط دفاع المنتخب المغربي من مغادرة الفريق، هذا الصيف، غير أن توجها آخر في النادي يطالب ببقاءه، ويدعم هذا التوجه، مدرب الفريق، بالنظر للدور الكبير الذي يلعبه سايس، بالإضافة إلى منافسة النادي على مجموعة من الواجهات.

جدير ذكره، أن وولرفهامبتون، حدد ثلاثة أسماء للمغادرة، هذا الصيف، ويتعلق الأمر بكل من كورتني هاوز، ميشيال زيرو، وإيثان إبانك لانديل.