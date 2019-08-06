“عاشا معا وماتا معا” قصة زواج دامت أزيد من 70 عاما بين هربرت ديلايغل وزوجته مارلين فرانسيس، اللذان توفيا الأسبوع الماضي، في مستشفى وينسبورو بفارق ساعات فقط.
وكشفت صحيفة “ديلي نيوز” أن الزوج هربرت البالغ من العمر 94 عاما فارق الحياة أولا في الساعة 2 صباحا، وتوفيت زوجته مارلين البالغة من العمر 88 عاما بعد 12 ساعة من وفاته.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن الزوجان ديلايغل تعرفا على بعضهما في عام 1947 في إحدى المقاهي المتواجدة بولاية جورجيا، حيث كانت مارلين تعمل هناك، قبل أن يقع هربرت في حبها حيث طلب مقابلتها وتزوجها بعد مرور سنة من تعارفهما، وأنجبا بعد ذلك 6 أطفال و16 حفيدا و25 من أحفاد الأحفاد.
كانت هذه تفاصيل خبر “عاشا معا وماتا معا”.. قصة حب زوجين دامت أزيد من 70 عاما وتوفيا بفارق ساعتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.