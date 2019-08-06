“عاشا معا وماتا معا”.. قصة حب زوجين دامت أزيد من 70 عاما وتوفيا بفارق ساعتين 

“عاشا معا وماتا معا” قصة زواج دامت أزيد من 70 عاما بين هربرت ديلايغل وزوجته مارلين فرانسيس، اللذان توفيا الأسبوع الماضي، في مستشفى وينسبورو بفارق ساعات فقط.

وكشفت صحيفة “ديلي نيوز” أن الزوج هربرت البالغ من العمر 94 عاما فارق الحياة أولا في الساعة 2 صباحا، وتوفيت زوجته مارلين البالغة من العمر 88 عاما بعد 12 ساعة من وفاته.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن الزوجان ديلايغل تعرفا على بعضهما في عام 1947 في إحدى المقاهي المتواجدة بولاية جورجيا، حيث كانت مارلين تعمل هناك، قبل أن يقع هربرت في حبها حيث طلب مقابلتها وتزوجها بعد مرور سنة من تعارفهما، وأنجبا بعد ذلك 6 أطفال و16 حفيدا و25 من أحفاد الأحفاد.