مانشستر يونايتد يزاحم ريال مدريد على ضم إريكسن

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على خط انتداب الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب فريق توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن إريكسن بات قريبا من حمل قميص مانشستر يونايتد، وفقا لرغبته الشخصية، وذلك بالرغم من اهتمام ريال مدريد الإسباني بضمه أيضا.

ويسعى مسؤولو اليونايتد إلى الاسراع في إنهاء صفقة اللاعب الدنماركي، لتعويض الرحيل المرتقب للنجم الفرنسي بول بوغبا الذي وصله عرض مغر من فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وكان كريستيان إريكسن توصل إلى اتفاق مع توتنهام يسمح له بمغادرة “السبورز” خلال الميركاتو الصيفي الحالي، علما أن قيمة اللاعب تبلغ 60 مليون جنيه استرليني، بينما سيحاول الفريق اللندني التعاقد مع برونو فيرنانديز من سبورتبنغ لشبونة لتعويض رحيل إريكسن.